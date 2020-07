Insegurança e morte durante a pandemia

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

"Eduardo Pazuello é um general de divisão do Exército Brasileiro e nunca frequentou uma faculdade de medicina em toda a sua vida. Pazuello nunca poderia ficar tanto tempo no comando de um Ministério da Saúde, um cargo tão relevante neste momento. Os brasileiros estão se sentindo inseguros e intranquilos, convivendo com a grave crise sanitária ocasionada pela COVID-19. Os políticos estão fazendo a maior confusão a respeito das condutas que a população deve tomar diante dessa pandemia. Insegurança, medo e angústia surgiram junto com o vírus, num país sem perspectivas para o futuro. As empresas estão demitindo, os comerciantes estão falidos. As ciências médicas se baseiam em estudos e evidências. As normativas técnicas são escritas por médicos. Não há evidência científica para nenhum medicamento para o tratamento da COVID-19 até a presente data. O desorientado governo federal lava as mãos e passa toda a responsabilidade para os estados e municípios, com o apoio do Judiciário. O saldo dessa brincadeira é literalmente funesto, pois já registramos mais de 80 mil óbitos."