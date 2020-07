Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro - RJ





"O mundo ocidental e capitalista atravessa duas guerras: pandemia e extremismo, fertilizadas com a enorme concentração de renda que gera bilhões de desiguais e excludos, irreversível a permanecer a ordem econômica do capitalismo financeiro atual. Brasil no seu quadrado. Aqui, ricos e bilionários, sempre submissos aos EUA, saem do armário e impõem a mesma ordem e regra para 99% dos brasileiros."