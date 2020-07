Mário A. Dente

São Paulo





"No setor privado, o número de desempregados já alcançou o total de 12,4 milhões, segundo a mídia informa. No setor governamental – esferas municipais, estaduais e federal – não há notícias de desempregados e diminuição de salários etc.. O tempo passa, os governos mudam, mas os números de funcionários, salários e vantagens continuam os mesmos. Quando começará a igualdade de conseguir emprego por necessidade, competência e não por QI ?"