Fernanda Mansur de Vasconcelos

Matozinhos – MG





"Sou moradora da cidade de Matozinhos e há anos estamos convivendo com a poluição siderúrgica em nossa cidade. Porém, de alguns meses para cá, ficou insuportávele isso vem acarretando inúmeros problemas de saúde para os moradores. Já procuramos as autoridades municipais, mas as mesmas negligenciam o problema."