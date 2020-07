Hospital de campanha e descaso com pacientes

Carlos Wagner da Silva Dias

Belo Horizonte





"A falta de entendimento entre centrais de atendimento do estado com a da Prefeitura de Belo Horizonte faz com que a população afetada pela pandemia do novo coronavírus passe por privações, constrangimento, promessas e falta de humanidade, pois, desde a sua inauguração, há mais de uma semana, nenhum paciente adentrou naquela unidade recém inaugurada. Médicos, enfermeiros, atendentes e demais funcionários contratados para prestar atendimento para 40 leitos liberados, dos mais de 700 disponíveis desde a conclusão da montagem há mais de 60 dias, estão aguardando pacientes que estão passando por privações nas Upas. O estado está quebrado, pagando funcionários com atraso e fez gastos com a implantação do hospital de campanha com dinheiro do povo e de empresários de Belo Horizonte. Ficou dois meses para montar um corpo técnico para atendimento e agora não atende aos pacientes que estão nos postos do SUS somente porque são administrados pela Prefeitura de Belo Horizonte. E a equipe que foi montada e aguarda pacientes no hospital de campanha não custa nada aos cofres públicos? Quem paga? Onde estão os vereadores de Belo Horizonte, os deputados estaduais, os promotores, desembargadores e juízes que nada fazem? Será necessário que alguém que tenha perdido um parente entre com um pedido de liminar para atendimento para que algum juiz acorde para o problema?"