Sem burocracia, guerra fiscal e bitributação

Rafael Moia Filho

Bauru – SP





"O pote vazio que ocupa o Ministério da Economia até hoje não conseguiu mostrar a que veio. Quem mais se parece empregado dos poderosos, dos grandes empresários do que ministroda Economia, está preparando uma reforma tributária. Uma peça que visa preservar as receitas obtidas com os impostos, criando uma nova CPMF disfarçada de imposto sobre transações eletrônicas. Porém, não vai acabar com a burocracia, a guerra fiscal entre estados, a dupla tributação sobre alguns produtos e a tão sonhada redução da obscena carga tributária nacional. Assim como a reforma da Previdência, a tributária terá de ser rediscutida amplamente em poucos anos, caso prevaleça esse arremedo proposto pelo pote vazio do Guedes."