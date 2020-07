O trabalho de Paulo Guedes será árduo

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O economista Paulo Roberto Nunes Guedes, ministro da Economia, tem uma tarefa colossal pela frente. Após o pico da pandemia do novo cornavírus, Guedes terá de acionar o motor de arranque do Brasil, engatar a primeira marcha e sair cantando os pneus. Para alcançar a velocidade ideal, precisará de muitos recursos, dos investidores nacionais e estrangeiros, que estão com o dinheiro guardado. O Poder Executivo deverá contar com o apoio e velocidade total do Congresso Nacional na aprovação das reformas que possam empolgar os investidores, que gostam de menos impostos e máximo desembaraço para executarem os seus negócios. A eventual criação de impostos e a manutenção da burocracia existente poderão enxotar o capital para outros países que apresentam menores exigências. O tiro de Guedes tem de ser determinado e preciso."