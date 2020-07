Reflexão sobre a política nacional

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ





"O PT venceu quatro últimas eleições e, sem dúvida, venceria a quinta não fossem as irregularidades cometidas. É uma força política incontestável e o desastre das elites apoiando a tragédia Bolsonaro favorece o PT. Neoliberais reconhecem o desastre para onde está indo o Brasil com Bolsonaro. Estão sem alternativa política, vendo o país caminhar a passos largos para o caos geral, onde não há garantia de nada. Melhor centro-esquerda previsível do PT do que ultradireita imprevisível da barbárie de Bolsonaro."