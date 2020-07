Rodrigo Dolabela

Belo Horizonte





"Parabéns pela coluna Minas em Foco, de Marta Vieira, da última sexta-feira. Sou microempresário e estou sofrendo demais com a crise da pandemia. A conversa fiada do pífio Paulo Guedes não me engana. E ele ainda está com uma frase de efeito que me dá náusea: ‘Nós vamos surpreender o mundo’! Fraco, falastrão e incompetente. Esse papo de crédito para microempresário é uma falácia."