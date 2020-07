Assinante pensa em mudanças no Brasil

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Cada país, no futuro próximo, terá maior controle, segurança e respeito às suas diretrizes, à sua Constituição, com o mínimo de despesas. Será reduzido o número de políticos e, quase sem custo, como foi até algumas décadas atrás o dispêndio zero com os nossos vereadores. As comunidades locais, reunidas regularmente, talvez uma ou duas vezes por mês, por consenso, especificamente, decidirão os destinos da cidade, do estado e do país. Decisões que serão submetidas à triagem eletrônica em computador com a capacidade de, rapidamente, verificar a sua validade quanto ao respeito à Carta Magna e a viabilidade financeira para que seja posta em prática e se torne realidade em benefício coletivo. A inteligência artificial, o computador, alimentado com a o texto da Constituição e a dotação financeira para cada finalidade, dará uma resposta imediata e precisa quanto à legalidade e disponibilidade de recursos financeiros para realizar as propostas. O grande benefício, mesmo, será quando forem adotados tais procedimentos na Justiça. O computador, alimentado com o Vade-Mécum, alguns complementos e jurisprudências, dará o veredito instantâneo e imparcial, evitando atrasos, às vezes de décadas, e, o mais importante, com uma monumental redução de custos, chegando quase a zero. Na área médica, será mais cedo a adoção da inteligência artificial para a solução não presencial de mais de 90% dos casos. A inteligência artificial será um grande desafio, objetivando agilidade, fantástica redução de custos e de falhas humanas, pois o computador funciona ininterruptamente durante 24 horas o ano todo. Assim, sobrarão recursos para investir e proporcionar maior qualidade de vida e nivelamento social. O maior obstáculo para que tudo isso funcione serão as resistências nos três poderes constituídos, notadamente no Legislativo e no Judiciário, de elevados custos e enorme contingente de funcionários, pois são eles que, hoje, ditam asregras do jogo, fazem as leis e são fiéis ao corporativismo, em detrimento do Brasil. "