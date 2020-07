Saúde mental e a pandemia

Eduardo Martins Cardoso

Belo Horizonte





"A falta de contato com as pessoas que amamos e a transformação completa

na maneira como vivemos por conta da pandemia é algo que impacta, fortemente, o psicológico de muitas pessoas. Casos de depressão e ansiedade tendem a se agravar neste momento em que, além de sozinhos e vivendo uma rotina completamente distinta da que sempre estivemos acostumados,

somos bombardeados, diariamente, com notícias e previsões nada favoráveis; números de casos e mortes pela doença crescendo todos os dias; instabilidade do governo e da economia. Em suma, o medo do futuro se faz presente todos os dias. Por isso, é importante criar estratégias para lidar com tudo isso, readaptar a rotina, se agarrar a coisas que nos façam bem, sejam pessoas (ainda que o contato seja agora apenas on-line) ou hábitos, como a leitura, ou assistir a filmes, séries, se exercitar, ou até mesmo cozinhar. Mas mais importante do que isso é buscar ajuda profissional quando nada mais nos faz bem. Muitos psicólogos estão fazendo consultas a distância, o que tem sido benéfico para muitas pessoas. Neste momento, mais do que nunca, talvez cuidar da gente de todas as formas é de

extrema necessidade, e faz parte disso cuidar da saúde mental."