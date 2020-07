O dinheiro público e a troca de favores

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"Para se ‘fincar’ no poder, o dinheiro do povo é jorrado para todos os lados. Quantos bancos oficiais foram arruinados pelos políticos malfeitores! É estranho ver a dinheirama que vai em direção das empresas aéreas – Wagner Canhedo, da antiga Vasp, um dos mais beneficiados. Lembremos a Panair, ‘suicidada’ pelos políticos. Inúmeros estados e ‘cidades’ vivem às custas da nação. Deputados conseguem emancipar todas elas em busca de votos. Não ficam de fora os ‘senhores’ presidentes de clubes de futebol. Dívidas acumulam anos após anos e em todas as ocasiões os ‘deputados’ votam pelo pagamento em módicas prestações que nunca acabam. Agora, nesses dias, a Câmara está analisando, mais uma vez, uma MP pró-ajuda à aviação civil. A enxurrada de nosso dinheiro sai como um rio atrás da ‘foz’ de ‘amiguinhos’. O Brasil é sugado desde antes da implantação da Nova República. O tesouro plantado pela natureza no nosso país ia todo para a Europa."