Agressão inaceitável à fiscalização no Rio

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O vídeo que mostrou o casal discutindo com o superintendente da Vigilância Sanitária durante uma fiscalização em bares e restaurantes na Barra da Tijuca não deixa dúvidas. Não entendemos o motivo pelo qual o trabalho de um engenheiro é melhor que o trabalho de um funcionário da Vigilância Sanitária. Os funcionários da prefeitura que fazem a coleta do lixo são tão importantes quanto os médicos que salvam vidas nos hospitais. Alguns profissionais estudam durante um tempo maior do que outros, assim como os salários também são diferentes, de acordo com cada profissão. Desvalorizar o trabalho do outro é impróprio e inaceitável. Imagine o sofrimento de uma pessoa que tem dor num dente e não consegue ir ao dentista ou quem está com o pneu do carro furado e não encontra um borracheiro por perto. Esse confuso casal deixou tudo gravado em vídeo, para que os amigos e conhecidos possam identificar melhor as suas condutas."