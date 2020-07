O Brasil segue com erros na pandemia

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Somando os casos confirmados de COVID-19 na Alemanha, Áustria, Espanha, França, Itália, Polônia, Portugal, Reino Unido e Turquia, encontramos o total de 1.487.542. Somente o Brasil totalizou mais de 1.500.000 casos. Os países europeus já passaram pelo pior momento da pandemia e vivem uma situação de retomada das atividades normais no comércio, nas empresas de serviços e nas indústrias. O Brasil ainda não alcançou o pico da curva que registra os casos e várias cidades já estão querendo o fim do confinamento. Os bares do Rio de Janeiro estão superlotados, com jovens sem máscaras. Os automóveis estão circulando em alguns shoppings de São Paulo. A negligência das autoridades não tem limite e quando decidem flexibilizar a quarentena observamos o pior momento de contaminação e falecimentos em nosso país. Se continuarmos nesse ritmo desenfreado, então teremos o pior mês de julho da nossa história."