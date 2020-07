Crítica por falta de reajuste de benefício

Rafael Moia Filho

Bauru – SP





"O governo do Estado de São Paulo (Fazenda estadual) não corrigiu o pagamento dos seus aposentados pela Cesp, beneficiários da antiga Lei 4.819/58. O dissídio coletivo da categoria ocorreu em 1º de junho de 2019, portanto, nem a desculpa da pandemia do novo coronavírus podem usar para tentar justificar o injustificável. É sabido que o PSDB sempre tratou os empregados do estado como categoria inferior, porém, deixar de pagar o que é devido por lei fere a Justiça e a ética. Os sindicatos da categoria são coniventes com esse abuso arbitrário e criminoso. Detalhe: os atrasos vinham ocorrendo todos os anos, porém, nunca ficaram 13 meses sem a devida correção. Improbidade é o nome, impunidade é o sobrenome dessa leviandade."