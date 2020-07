Veículos a diesel são banidos na Califórnia

Vivaldo José Breternitz

"O estado da Califórnia baixou regras e, a partir de 2045, não poderá mais ser vendido, no estado, caminhões movidos a combustíveis fósseis – sendo mais um passo rumo aos elétricos. É o primeiro estado americano a baixar regra desse tipo. A Califórnia já havia determinado que a partir de 2029 somente poderão entrar em circulação ônibus elétricos. A mudança será gradual: em 2035, pelo menos a metade dos veículos vendidos pelos fabricantes de caminhões deverá ser elétrica; a partir do mesmo ano, os veículos que não circulam pelas ruas, como rebocadores e empilhadeiras, também não poderão ter motores a diesel. Veículos comerciais de pequeno porte, como vans, devem seguir a regra a partir de 2040. A medida se insere na luta contra a poluição do ar: os veículos movidos a diesel são 7% do total na Califórnia, mas são responsáveis por quase 80% da poluição do ar no estado. É mais um passo à frente na luta contra a poluição do ar e seu subproduto, as mudanças climáticas."