Decadência do Brasil em saúde e educação

José Pedro Naisser

Curitiba – PR





"Pobre Brasil, sem ministro da Saúde, sem ministro da Educação e o indicado, professor Carlos Alberto Decotelli, não tem diploma de doutor, além de ser acusado de plágio na dissertação em universidades da Argentina e Alemanha. Que vergonha! Então, para acabar com tudo, entregue o diploma do Instituto Universal Brasileiro como curso concluído de eletricista por correspondência, ou o currículo de curso do filósofo Olavo de Carvalho, doutor em ciências ocultas e letras apagadas. Vergonha... nem no Paraguai poderia comprar o título, porque o Paraguai está melhor que nós em saúde e educação. Isso é o Brasil hoje."