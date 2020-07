Assinante gostaria de ver políticos no SUS

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Dez milhões de casos de COVID-19 foram confirmados em todo o mundo e 500 mil mortes foram registradas. Quase 60 mil óbitos já foram registrados no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro se equivocou, grandemente, quando chamou a doença de 'gripezinha'. Bolsonaro errou, também, quando defendeu o uso da hidroxicloroquina e cloroquina no combate ao novo coronavírus. Esse assunto é para ser tratado por médicos qualificados e não por políticos incapazes. Aliás, seria muito interessante ver os políticos utilizando os serviços do SUS, bem como suas instalações. O acesso aos hospitais particulares de São Paulo é para muito poucos, que pagam as contas com o dinheiro dos cofres públicos."