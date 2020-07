Cidadão questiona políticas do governo

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ





"A boiada neoliberal também aproveita a atenção com a pandemia do novo coronavírus para avançar, covardemente, com seus projetos e reformas antipovo, antitrabalhador, como propôs o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na reunião ministerial de 22 de abril. Enquanto o governo Bolsonaro prioriza claramente a economia em detrimento da vida e põe em risco milhares de seres humanos pela COVID-19, os neoliberais atacam direitos trabalhistas, aposentadorias, desempregam milhões, jogam na marginalidade, na fome e nas estatísticas de morte do coronavírus. Avançam, também, no saque aos recursos naturais e minerais, com a conivência do Congresso e um governo cada vez mais desmoralizado. Forças democráticas devem, com urgência, formar uma frente para lançar manifesto e mobilizar nas ruas o povo por impeachment e eleições."