Leitor rebate críticas ao governo Bolsonaro

Ivan Print

Itabira – MG





"Até o momento, o governo Bolsonaro não teve compra de votos entre amigos, como ocorreu no passado recente. Aprovou a reforma da Previdência e os que hoje criticam não o conseguiram em 16 anos de poder. A questão de um médico no Ministério da Saúde para pedir à população para não sair de casa, sem apresentar soluções não resolve. Toda hora, os meios de comunicação pedem à população para ficar em casa e eles fazem ao contrário. No interior de Minas Gerais, está havendo churrasco regado a chope, uísque e mulherada bonita. O povo não está ligando para a morte. Mesmo assim, dizem que o presidente Jair Bolsonaro é o culpado. A oposição, que não sabe perder, tenta derrubá-lo de todo jeito."