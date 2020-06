Litígios em todo o mundo e insatisfação da população

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"É sabido ser a falta de bom senso o gerador de litígios – muitas vezes, bélicos. Países e mais países invadindo terras de outras nações, sendo um dos exemplos. Os 10 mandamentos são omitidos, perdendo-se no tempo. Portanto, o respeito que todos deveriam observar fica submergido nas pessoas.

O poder, principalmente, faz com que os ‘nobres’ se coloquem em posição de ‘melhores do mundo’. Manifestações de ruas, contra poderosos, mostram a insatisfação de muitos povos em todo o planeta. No Brasil, infelizmente, a situação é muito pior. Os ‘mandantes’ nunca olharam para a saúde da população; educação, só para os ricos, e olha lá; segurança passa muito longe do país e seriedade só numa minoria. A ganância e a vaidade são raízes dos males no Brasil. Os homens instalados nas instituições mais importantes e que deveriam exercer os cargos com dignidade preferem o litígio para aparecer na mídia."