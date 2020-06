Obras prometidas e nunca realizadas

Ivan Print

Itabira – MG





"Tenho uma lista guardada em casa de recorte de jornais de promessas de obras para Minas Gerais feitas pelos governos federal, estadual e mineradoras, de 1990 até os dias atuais. São mais de 30 e nenhuma saiu do papel. A promessa feita recentemente do trem de passageiros ligando Belo Horizonte a Inhotim deve ser outra a não sair do papel. Não se fala mais no assunto. É a mais fácil de ser feita, pois a linha já existente chega perto a essa maravilha do mundo."