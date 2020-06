Grandes clubes estão atolados em dívidas

Ivan Print

Itabira – MG





"Enquanto detonam o time do Cruzeiro, Corinthians tem salários atrasados e não está pagando sua dívida junto à Caixa Econômica Federal, dinheiro que pegou emprestado para construir seu estádio. O Santos está com salários atrasados e proibido de contratar. O São Paulo, com dificuldade de quitar a folha salarial. O Vasco recebeu R$ 16 milhões do Atlético-MG, pagou dois meses de salário a funcionários do clube e ficou outros quatro meses atrasados, sem falar no direito de imagem. O Botafogo é o clube que mais deve no Brasil. O Fluminense também está com salários atrasados. Palmeiras, Flamengo e o Galão da massa estão respirando graças aos patrocinadores."