Tratar o Brasil de forma séria

Júlio César Cardoso

Balneário Camboriú-SC





"A gripezinha que o presidente da República entende que pode ser tratada com simples doses de cloroquina – quando se tomasse Tubaína pelo menos não viria a óbito –, se na fase inicial tivesse sido arrostada com seriedade, certamente o quadro nacional da doença seria, hoje, bem melhor. O país precisa desarmar as suas divergências políticas e procurar caminhar com a mesma bandeira nacional que orgulha cada brasileiro. Brasileiros não podem ser instigados a ser adversários de seus próprios irmãos por governantes não alinhados, totalmente, ao espírito democrático. Ademais, exigimos lealdade com os compromissos assumidos pelos governantes durante as campanhas políticas. Pois, até aqui, o que vimos foi o governo federal descumprir promessas em combater a velha política, a corrupção, o fisiologismo e descer ao submundo político para se ancorar no Centrão, que o general de pijama Augusto Heleno cantarolou de ladrão, bem como interferir na Polícia Federal e no Ministério da Justiça e dificultar as investigações contra os seus filhos mimados (fake news e ‘rachadinha’ na Alerj)."