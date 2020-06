Assinante compara racismo e COVID-19

Airton Gontow

São Paulo





“A peste está entre nós, algumas vezes invisível. Em outras tantas escancarada. Está lá, está aqui, a gente sente há meses! Há milhares de anos! É o vírus! Ou melhor: são dois. COVID-19 e Covarde-2020! Vírus que matam. O primeiro surgiu da natureza. O segundo, criado pelo homem. Na cena do policial sobre George Floyd há um detalhe que choca tanto quanto ver o joelho que sufoca o pescoço: é a mão no bolso. A bestialidade do mal... é só um homem negro! É só um leão! Uma girafa! Um troféu! Outros policiais participam do assassinato. Ou assistem a tudo silenciosos e cúmplices. ‘Eu não consigo respirar’, diz a vítima da COVID-19! ‘Eu não consigo respirar’, diz a vítima do Covarde-2020. Não dá para precisar onde e como os vírus foram criados. Mas dá para identificar onde os vírus do racismo e da intolerância têm sido cultivados. São os laboratórios do ódio!”