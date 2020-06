País não atingiu ápice de mortes

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta estimou que 150 mil brasileiros vão morrer de COVID-19. Ponderando esses dados, podemos concluir que os atuais 36 mil falecimentos correspondem a 24% do total previsto pelo médico. As autoridades das esferas municipais, estaduais e federal têm a obrigação de garantir o mínimo de dignidade à população menos favorecida e àqueles pertencentes aos grupos de alto risco. Precisamos confiar na dignidade e no caráter dos prefeitos, dos governadores e do presidente da República, que deverão agir com determinação na utilização dos recursos necessários para salvar cada vida, realizando as melhores práticas administrativas, sempre respaldados pela ciência e dados transparentes. As lições aprendidas com outros países poderão servir de fundamento para evitar sofrimento e garantir procedimentos mais assertivos. Já passou da hora de colocar um ponto final nessas discussões políticas e de trabalhar com seriedade.”