Brasil erra no combate ao vírus

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O número de casos de COVID-19, no Brasil, é superior à soma dos casos registrados na Espanha, Itália e França. Esses três países europeus realizaram, juntos, mais de10 milhões de testes contra pouco mais de um milhão de brasileiros testados. Apesar de a população dos três países, juntos, ser 80% da população do Brasil, eles testaram um número 10 vezes maior de pessoas. Os obstáculos políticos para termos uma transparente divulgação dos dados da doença e a falta de um plano de ação integrado entre os municípios, estados e a Federação poderão resultar em mortes desnecessárias. Atirar no escuro é muito perigoso, pois o alvo principal pode ser confundido e todo o esforço de alocação de recursos, bilionários, simplesmente perdido. O comprometimento responsável das autoridades é primordial para o combate ao vírus. Temos exemplos de países civilizados que travaram essa guerra poucos meses atrás, cujos aprendizados podem nos ajudar bastante agora.”