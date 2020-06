O Brasil falha no combate à pandemia

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“A população do Chile equivale a 9% da população do Brasil. Entretanto, o Chile realizou o teste para a COVID-19 em 3,2% da população, enquanto o Brasil só testou 0,44% dos cidadãos. Portanto, estamos trabalhando com dados insuficientes e atirando no escuro. O estado de São Paulo recebeu R$ 297 milhões para habilitar 2.064 leitos e o Rio de Janeiro, R$ 75 milhões para habilitar 523 leitos. O número de óbitos em São Paulo já alcançou 8 mil e no Rio de Janeiro, 5,7 mil. Respiradores estão sendo comprados por valores exorbitantes. Hospitais de campanha estão sendo construídos a preço de ouro, e até o momento nunca foram utilizados. Estão largados às traças. O Ministério da Saúde continua sem liderança e a desordem instalada nos deixa vulneráveis diante desta pandemia.”