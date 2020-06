Ataque à democracia não pode prosperar

Marcelo Almeida Fonseca Azevedo

Belo Horizonte





“Sou daqueles que aprenderam em casa, nos bancos da escola e, também, na vida, que a mesa é lugar sagrado, onde têm assento pessoas que comungam conosco dos valores, crenças, costumes e, especialmente, afeto, bens imateriais que nos foram presenteados por aqueles que nos antecederam. Por óbvio e por questão de educação, nas nossas mesas serão sempre bem-vindos aqueles que pensam diferentemene de nós, exercitando o contraditório, até porque, a superação das diferenças nos faz evoluir. Todavia, na nossa mesa não existe lugar para ataques à democracia. Conviver com pensamentos díspares significa fazer a boa política, respeitando as instituições e, jamais, a partir da unção pelas urnas, sentir-se o próprio Estado, dizendo-se ser o tal. O Brasil é a conjugação dos valores forjados ao longo da nossa história, pelos movimentos que se insurgiam contra a opressão, tais como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Farroupilha e a Balaiada. Não à toa, nenhum daqueles levantes se fez perder no tempo. Todos eles possuíam seus ecos e, sem exceção, buscaram, cada um a seu modo e ideário, a construção do bem maior que o cidadão pode ter na fruição da sua existência: a democracia.”