Leitor aponta os principais erros

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O presidente Jair Bolsonaro começou a lotear o governo, distribuindo cargos e demonstrando, claramente, o seu desespero e falta de preparo. Bolsonaro nunca gerenciou um município, um estado ou uma empresa. Seu índice de rejeição aumenta a cada dia, pois ele não é um líder. Adora criar uma polêmica, tem vários inimigos e fala muita bobagem, utilizando uma narrativa incorreta. Bolsonaro está perdendo ministros importantes, tais como Moro, Teich e Mandetta. O tempo está passando e as reformas importantes ainda não foram aprovadas pelo Congresso. Preocupado em acobertar os filhos e sem a qualificação adequada para ser presidente do Brasil, as prioridades ficam esquecidas e a economia não cresce, o desemprego não diminui e a miséria aumenta.”