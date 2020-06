Assinante critica ação e decretos da OMS

Marieta Barugo

São Paulo





“Será que podemos confiar e doar milhões à Organização Mundial da Saúde (OMS) depois da parceria com a China e a demora em decretar a pandemia do novo coronavírus? Será que voltar a falar em cloroquina, que os cientistas dizem que mata, mas antes de toda essa atenção a ela era vendida livremente? Acho que, a cada dia, a OMS está mostrando que agiu e age politicamente. Em relação ao Brasil, quando será o pico no país, já que tivemos pelo menos umas quatro fases e datas para chegar ao alto da curva? E, por fim, se cada país é diferente do outro e suas ações também, adivinhar quando a pandemia vai alcançar o seu auge é piada de mau gosto e alerta vazio?”