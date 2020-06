Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“Não tenho dormido direito. Às vezes, consigo tirar um cochilo e, de repente, acordo assustado. O que está acontecendo no Brasil, nos últimos dias, não tem explicação. Estou preocupado com aqueles que não gostam de democracia. Regime de exceção por quê? Será que são vozes de desajuizados? Por mais que eu me esforce para enxergar os motivos que justifiquem uma aberração dessa, não vejo nada. A população brasileira está com medo. Está passando da hora de dar um basta nessa meia dúzia que acredita estar expressando o desejo da maioria. Por favor, forçar a barra, não. Vão trabalhar para que o Brasil consiga se livrar das dificuldades que vem enfrentando. O momento é de tristeza. O momento é de dor. Não há espaço para a insensatez.”