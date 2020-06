Assinante preocupado com situação do país

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“Cresce a angústia pelos desmandos de Bolsonaro. Setores porta-vozes da classe dominante que o apoiaram e agora demonstram insatisfação e preocupação com sua conduta, como Congresso, STF, MP, PF e imprensa, estão fragilizados, vacilantes em críticas à sua criatura. Com isso, Bolsonaro cresce com ações e ameaças à democracia, às liberdades. Avança o controle sobre a PF, PGR, Forças Armadas, partidos e grupos políticos como o Centrão. A Justiça não investiga ele e seus filhos. A pandemia avança com seus mortos e Bolsonaro ‘dá de ombros’. Recessiva, a economia aguarda o caos. O espanto com os acontecimentos cresce. O que está havendo, como sair desse garrote?”