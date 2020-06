Instabilidade e dúvida no país

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ



"Foi dito que política é que nem nuvem. Olha para o céu está de um jeito e, se olhar de novo, mudou. No Brasil, as nuvens nunca mudaram tanto em meio a três graves crises concomitantes: saúde, que mata milhares de brasileiros diariamente; econômica, que arrasta o país para a quebradeira; e política, com a Presidência da República nas mãos da instabilidade emocional, ideológica e delituosa. Na pandemia, a nuvem, dia sim dia não, oscila sobre o isolamento da população. Na economia, fica em casa, vai trabalhar. Na política, ruptura ou não? Apesar da oscilação das nuvens políticas, os fatos vão se definindo. Combate à pandemia só com isolamento. Economia com mortes é impossível. Ruptura institucional somente se for para cobrir delitos e crimes."