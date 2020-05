Assinante critica censura no país

João Baptista Herkenhoff

Vitória – ES





“O pensamento é livre, como livres são os pássaros, como livres são as árvores ao balanço do vento, como livres são os sonhos dos poetas e livres são os projetos de mundo dos que pretendem construir a utopia.

Aqueles que, na sua insanidade, pretenderam subjugar o espírito, puderam impedir que o

pensamento fosse manifestado utilizando a censura. E, como razão final (ultima ratio), aprisionando os que escreviam o proibido e lutavam por reformas indesejadas pelos donos do poder. A vitória do inimigo da liberdade é sempre provisória. Pode durar 100 anos, mas não dura eternamente, pois o texto proibido, hoje, será conhecido amanhã. Quando o pensamento é encarcerado, ao romper as algemas sua repercussão será ainda maior para castigo do censor. A história eternizará, com o selo da glória, o nome dos que resistiram.”