Situação do Cruzeiro e as punições da Fifa

Ivan Print

Itabira – MG





“A Fifa deu 24 horas para o Atlético-MG pagar a dívida da contratação de Maicosuel. Foi paga. O time do Cruzeiro foi intimado pela Fifa para pagar a dívida da contratação de Denílson. Não pagou e já começa a série B com seis pontos perdidos e tem cinco meses para pagar a contratação de Willian Bigode. Se não quitar, irá comemorar o centenário no purgatório, que é a Série C. Muito triste para nós que gostamos que os times mineiros estejam na ponta. Na minha opinião, vários administradores que fizeram parte da direção que endividou o clube até o pescoço deveriam ser afastados. Em tempo: a imprensa deveria divulgar se outros clubes estão sendo punidos pela Fifa. Todos devem.”