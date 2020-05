Informação é um direito de todos

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril deveria ter sido divulgado mesmo, desde que preservando os assuntos estratégicos e de soberania do Brasil. Os brasileiros têm esse direito. As partes que participam dessa investigação já tinham assistido ao vídeo e, dessa forma, o seu conteúdo não era mais sigiloso a quem interessava. Os agentes e funcionários públicos precisam preservar a ética, a honra e os valores sociais, sempre. Vale lembrar que vários ministros da Suprema Corte foram indicados por presidentes da República pertencentes ao Partido dos Trabalhadores (PT). Quando a política entra pelas portas do tribunal, a Justiça esvai-se pelas janelas, a buscar os céus.”