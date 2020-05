Uriel Villas

Santos – SP





“A exoneração do ex-ministro da Saúde, o médico Nelson Teich, é motivo de muita preocupação. Como aceitar que o ocupante desse cargo seja obrigado a seguir as determinações de um presidente que não demonstra a menor preocupação com a saúde da população brasileira? E mais: o próximo ministro agirá como especialista ou se submeterá às determinações do ocupante do cargo maior da República? Uma situação por demais preocupante.”