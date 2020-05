Cidadão alerta para situação do Brasil

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“A situação interna do Brasil fica, a cada dia, mais obscura. As instituições mais importantes estão passando do limite em desrespeito aos dirigentes máximos. O STF passou a comandar o país com imponência. Até parece não haver nenhum comando que ‘apague’ a situação nebulosa criada em 13 anos de desgoverno e que vem persistindo até os dias atuais. Estão ultrapassando o ‘abuso do poder’. Espera-se uma providência mais rápida possível, espelhando-se na inscrição da bandeira mineira: Libertas quae sera tamen. Isso não acontecendo, pode-se esperar uma situação sem solução.

E, pior, voltaremos aos desencantos dos governos anteriores. Estamos ansiosos!”