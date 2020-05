Assinante não acredita nos últimos presidentes

Múcio Batista de Souza

Belo Horizonte





“Definitivamente, não mais verei nosso país administrado por competentes e honestos homens, como tive a oportunidade de vivenciar durante o governo de JK

e de participar do governo de Itamar Franco, especialmente quando, honrosamente, governou nosso estado natal, Minas Gerais. Votar em Juscelino, infelizmente, não me foi possível, por não ter idade exigida para ser eleitor. Mas, orgulhoso, já aluno do último ano do Curso de Preparação de Oficiais do Exército, tive a oportunidade de participar, com colegas do CPOR, da inauguração de Brasília – ‘Capital construída para a paz’ –, como a definiu o próprio JK.”