O homem perdeu o respeito pela comida

Vivaldo José Breternitz

São Paulo





“Nestes tempos em que a pandemia, aliada a conflitos armados, secas, inundações, pragas e crises econômicas, pode deixar cerca de 265 milhões de pessoas sujeitas à fome, vale a pena refletirmos sobre nosso relacionamento com a comida, especialmente em termos de desperdícios. Arriscamo-nos a dizer que perdemos o respeito pela comida. Basta ver os números: um terço de toda a comida que se produz é desperdiçada; são cerca de 51 toneladas por segundo! Há várias razões para que isso aconteça, entre elas preços baixos, que fazem a colheita não valer a pena; deficiências em estruturas de armazenamento e distribuição e talvez, principalmente, o fato de parcela significativa da sociedade, há bastante tempo, poder comprar muita comida a preços baixos. Essa parcela pode ir a supermercados e comprar quanta comida quiser, inclusive, no caso brasileiro, tomates italianos, queijos franceses, chocolates belgas, cafés suíços etc. Para muitos de nós, é simplesmente uma compra, nem sequer se encara isso como luxo. Como podemos comprar quase tudo o que queremos, na quantidade que queremos, acabamos não dando valor à comida, perdemos o respeito por ela. A pandemia pode não nos colocar entre os 265 milhões sujeitos à fome, mas pode tornar nosso acesso à comida mais difícil, ou ao menos mais caro. Talvez a pandemia acabe nos conscientizando acerca da necessidade de refletirmos sobre o assunto, e quem sabe acabemos por mudar nossa postura, voltando a dar valor à comida.”