A importância da educação na crise

Aline Silva

Belo Horizonte





“Foi uma blitz educativa na Avenida Raja Gabaglia, altura do Bairro São Bento, e na Avenida Amazonas,

em BH, que parou motoristas de ônibus e taxistas para aconselhar as pessoas no transporte coletivo quanto ao uso correto da proteção contra o coronavírus, utilizando máscaras e realizando a higiene adequadamente. O feito é muito bacana e correto, mas deveríamos pensar que, nessa altura do campeonato, a população é que já deveria estar careca de saber como se prevenir de contrair ou passar o coronavírus. Precisamos de ajudar uns aos outros nesta crise e todos devem fazer sua parte.”