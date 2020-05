O emprego no futuro do mundo

Luís Rogério Dupont

“Estamos em 2020 e eu já esperava muito antes disso para poder conversar normalmente com ‘robôs’. Claro que já temos inteligência artificial e assistentes virtuais, mas convenhamos: estão longe de ser ‘inteligentes’. Em cinco anos, 35% das competências que são consideradas importantes na força de trabalho, atualmente, terão mudado, de acordo com a reunião anual em Davos do Fórum Econômico Mundial. De acordo com estudo da Accenture, países que adotam tecnologias de ponta podem incrementar 0,9% em seus PIB até 2035. Isso irá gerar uma onda de empregos e uma nova ordem econômica. A despeito de que a automação desemprega, o mundo pós-industrial nunca contratou tanto. Todavia, o perfil do empregado é que mudará. Isso não será o caos ou o fim do emprego, você só precisa começar a se preparar para a sociedade pós-revolução digital. O desafio é como? Segundo números levantados pelo CareerBuilder no início de 2018, um dos maiores sites de busca de emprego dos EUA, 45% dos gerentes de RH consultados disseram que não conseguiram preencher vagas abertas por falta de profissionais habilitados para elas. Temos aí um problema para ser solucionado. É preciso confiar em usar o que temos de melhor: a sagacidade, percepção sensorial multidimensional, sensibilidade emocional, capacidade criativa e adaptativa etc.

Avançamos para uma economia de alta produtividade e isso pode significar melhores ofícios, cargas horárias menores e uma melhor qualidade de vida. Nascemos com habilidades que nem máquinas nem algoritmos conseguirão substituir tão cedo – se é que algum dia irão.”