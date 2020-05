Leitor critica novos programas do governo

Antonio Negrão de Sá

Rio de janeiro





"Programa Pró-Brasil lançado pelo governo federal, sob a coordenação do ministro da Casa Civil, com a formulação dos ministros da Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e Energia, aponta em direção contrária ao que vinha propondo a equipe econômica de Paulo Guedes, o faz-tudo de Bolsonaro. Uma espécie de Plano Marshall, dizem, lançado pelos EUA para recuperar a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Alegam que é do governo Bolsonaro e que a crise da saúde é grave. Faltou combinar com a equipe de Guedes. Ao invés de privatizações, investimentos públicos de R$ 30 bilhões até 2022 em obras que gerem 1 milhão de empregos. Restaura o Minha casa, minha vida e inviabiliza o teto de gastos. Tudo leva a acreditar que as Forças Armadas perceberam a armadilha que representa a política econômica proposta pelo ministro da Economia."