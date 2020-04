Momento para realizar demissões no Atlético

Ivan print

Itabira – MG





"Depois da entrevista de Cazares em que disse que o sonho é jogar no Corinthians ou Flamengo, não precisa esperar o fim do ano para mandá-lo embora. Ele só ganhou dinheiro vestindo a camisa do Galo. E aproveitar o embalo e mandar embora, também, alguns jogadores que estão no elenco e não sabem jogar bola. Em tempo: torcedores do Atlético-MG estão satisfeitos com o início da construção do estádio. Esse é o assunto do momento em Itabira e cidades da região."