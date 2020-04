O processo de canonização de dom Hélder Câmara

João Baptista Herkenhoff

Vitória

"Foi concluído, no Vaticano, o processo de beatificação de dom Hélder Câmara. A beatificação precede a canonização. Com a canonização, o tratamento reverencial devido será: Santo Hélder Câmara. Fico boquiaberto ao lembrar que apertei a mão de um santo quando ele ainda vivia neste mundo. E mais que isso: falei com o santo. Quando já marquei, no calendário, a oitava década de vida neste mundo (deverei completar em breve, se Deus permitir, 84 anos), essas lembranças trazem-me conforto espiritual. Meu último encontro com Hélder Câmara aconteceu no Recife, em 1997, dois anos antes da partida do santo em direção à morada definitiva, certamente mais confortável que a modesta morada que ele habitava, na periferia da capital de Pernambuco, onde era vizinho dos pobres e abandonados."