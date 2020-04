Bolsonaro aparenta isolamento político

Rogério Baptistini

São Paulo





"Bolsonaro exibe visíveis sinais de desespero. O lamentável e patético espetáculo do último domingo – além de demonstrativo de sua incompetência para o cargo que exerce e de inaptidão para a convivência democrática – é claro sintoma de isolamento. O problema é que tensiona ainda mais o ambiente político, repercutindo negativamente no ambiente social dramatizado pelas crises da saúde e da economia, que vitimam com mais rigor os ‘de baixo’. O apoio às manifestações na semana passada foi pouco expressivo quantitativa e qualitativamente, mas fez barulho, sobretudo nas redes sociais, nas quais Bolsonaro conta com um exército de robôs para manter acesa a estratégia de implosão das instituições e subversão da cultura pública, construída em longa travessia para a democracia. Apesar disso, o que mais tem feito, até o momento, é atormentar os espíritos e evitar o sono, exatamente quando mais os brasileiros precisam de paz e equilíbrio. Os governadores, a Câmara dos Deputados e o Senado, o STF e os oficiais com comando de tropa não estão na aventura de Bolsonaro. Igualmente, a grande imprensa e o empresariado, que conta dão demonstrações de conformidade à Constituição, ao bom senso e às regras do jogo democrático. O ambiente é caótico, errático, mas não está perdido. É urgente lutar para manter o equilíbrio emocional e mental. Sem isso, estaremos, de fato, fazendo o jogo do liberticida de ocasião."