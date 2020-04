Leitor faz apelo aos bilionários do mundo

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"A crise está persistindo – dizem que vai permanecer muito ainda – e a população de todos os países está apavorada. Entretanto, há um "mistério" estranho, mas verdadeiro. Quem já ouviu uma das músicas do cantor Tim Maia, entende o recado dado, quando ouvem: ‘... tem que entender que enquanto uns sorriem, outros sofrem’. E motiva os sofredores, continuando: ‘... mas tem que procurar e ver o azul do céu, azul da cor do mar’. Vejamos. Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, está aumentando sua fortuna com esta crise. Sua fortuna equivale a US$ 143,1 bilhões e está aumentando. O que chama a atenção é que figura na Revista Forbes em 17º lugar. Assim, tem 16 ricaços à sua frente. Walton – controlador do Walmart – junto a seus herdeiros embolsam US$ 169 bilhões e estão com 175 mil novas contratações – estão abaixo do chinês Jack Ma. Fica a pergunta que não quer calar: por que não empregam uma porcentagem de suas riquezas nos países miseráveis, com a fome grassando em toda a população pobre?."