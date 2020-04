Incentivo à pesquisa é prioridade no país

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Temos observado, no Brasil, que os casos de COVID-19 estão dobrando a cada oito dias. Não sabemos ainda quando vamos atingir o pico. Se a doença continuar progredindo nesse ritmo, teremos 1 milhão de casos. Quando olhamos os acontecimentos no mundo, percebemos que 2,1 milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus. Encontrar um medicamento eficaz para essa doença é prioridade zero. Os governantes precisam disponibilizar todos os recursos necessários aos cientistas e pesquisadores, para que num futuro bem próximo as farmácias estejam vendendo o medicamento para acabar com essa matança."