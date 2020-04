Preocupação com os moradores de rua

Aline Silva

Belo Horizonte





"Vi em matéria do Estado de Minas sobre o Centro Pop Miguilim distribuindo máscaras e orientando as crianças e adolescentes em situação de rua sobre seu uso e como se prevenir da COVID-19. O assunto me deixou preocupada e tocada sobre os jovens adultos e idosos que vivem nas ruas de BH. Essas pessoas já vivem em condições desumanas e nosso governo está tomando medidas para que não sejam infectadas com o novo coronavírus? Moradia, alimentação e saúde são direitos básicos de todos os seres humanos.